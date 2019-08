آندھرا پردیش حکومت نے ثانیہ مرزا کا نام تبدیل کر کے ہندو نام رکھ دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی ریاست آندھرا پردیش کی حکومت نے ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کا نام ہی تبدیل کردیا۔سوشل میڈ یا پر پھیلنے والی ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پوسٹر پر ثانیہ مرزا کی تصویر کے نیچے نام پی ٹی اوشا لکھا گیا ۔ آندھرا پردیش کے پورٹ سٹی وشاکاپٹنم میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی تقریبات کے سلسلے میں جابجا بھارتی کھلاڑیوں کے پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ایسا ہی ایک پوسٹر بیچ روڈ سبمیرین میوزیم پر بھی لگایا گیا ہے جس میں ثانیہ مرزا کی تصویر لگائی گئی ہے تاہم تصویر کے نیچے نام ثانیہ مرزا کا نہیں بلکہ پی ٹی اوشا کا لکھا گیا ہے۔پی ٹی اوشا بھارت کی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹ ہیں۔

Epic????‍♀️ can u help me hashtag # it pic.twitter.com/ItWzCo6nvY