’اس چیز نے پاک فوج کو بہترین جنگ لڑنے والی آرمی بنادیا‘ آرمی چیف کے اعلان نے بھارت پر سکتہ طاری کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشتگردی آپریشنز نے پاک فوج کو بہترین جنگجو فوج بنادیا ہے جو قوم کی توقعات پر ہمیشہ پورا اتری ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ نے لاہور کور ہیڈکوارٹرز کادورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹر ز کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو بارڈرکی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ انسداد دہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کو بہترین جنگ لڑنے والی فوج بنا دیا ہے۔ پاک فوج کے افسران اورجوانوں پر فخر ہے جو قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ ہم پرعزم رہیں گے اور ہر خطرے سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں۔

COAS visited HQs Lahore Corps & Pakistan Rangers Punjab. Briefed on border situation & operational preparedness. “CT operations have made Pakistan Army battle hardened. I am proud of my officers & soldiers who have lived up to the expectations of nation. We stay steadfast”, COAS. pic.twitter.com/4DYsEIO1fC