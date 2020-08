ابوظہبی میں مبینہ طورپر گیس لیکج کا دھماکہ ، عمارت تباہ

View this post on Instagram

. تتعامل فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي حاليًا مع إنفجار يتوقع انه ناتج عن تمديدات غاز اليوم الأثنين في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي أدى الى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها الى المستشفي لتلقي العلاج . وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي وتباشر حاليا الفرق مهامها في اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور . #في_أبوظبي ‏#InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة ‏#Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني ‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news ‏#security_media