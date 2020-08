عاشورہ کے دن 12 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش، مزاحمت پر نازک حصے میں گولی ماردی، انتہائی دردناک تفصیلات

مظفر گڑھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوم عاشور کے دن درندہ صفت انسانوں نے ایک 12 سالہ معصوم بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ناکامی پر اس کے نازکے حصے میں گولی مار دی ، بچہ نشتر ہسپتال ملتان میں انتہائی نازک حالت میں زیر علاج ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق عمر کورائی ، شفطر عرف ڈبری جھیل نامی ملزمان 12 سالہ زین کو مچھلی کھلانے کے بہانے جنگل میں لے گئے جہاں امین عرف مینا کورائی بھی آگیا۔ ملزمان نے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی لیکن اس نے مزاحمت کی جس پر امین کورائی نے بچے کے پیچھے کی طرف نازک حصے میں گولی مار دی۔

واقعہ پیش آنے کے بعد متاثرہ بچے کو پہلے تحصیل ہسپتال جتوئی لے جایا گیا جہاں سے اسے نشتر ہسپتال ملتان ریفر کردیا گیا۔ متاثرہ بچے کی حالت سخت تشویشناک ہے۔

The bereaved face of this man and his plea for justice, both fraught with sheer helplessness, speak volumes of how our society-at-large has failed to save its people from the very predators the conceptions rampant across it have brought forth. I demand #justiceforzainqureshi! pic.twitter.com/QpokCSVIq7