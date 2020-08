متحدہ عرب امارات میں دھماکہ ،دو افراد ہلاک

ابو ظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے ایک ریستوران میں دھماکے سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔خبرایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا تھا کہ ریستوران میں دھماکا بظاہر گیس کی لائن میں ہوا۔سرکاری اخبار دی نیشنل ڈیلی کا کہنا تھا کہ ابوظہبی کے گورنر کے میڈیا آفس کی جانب سے گیس کے دھماکے میں دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔رپورٹ کے مطابق دھماکا شہر کی راشد بن سعید سٹریٹ میں واقع ریستورانوں ایف سی اور ہارڈیز میں ہوا اور قریبی واقع دیگر دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔

ALERT: Three Dead, Several Injured After A Big Explosion At KFC and Hardees restaurants in Abu Dhabi, #UAE

Story: https://t.co/G0DV0zGOzf#Fire #AbuDhabi #Blast pic.twitter.com/KuONXcmciY