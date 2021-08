امریکہ کا افغانستان سے انخلاء مکمل ، نکلنے والے آخری فوجی کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی 

کابل ( ڈیلی پاکستان آن لائن) 20 سال کے بعد سپر پاور امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل چکا ہے ، امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کی جانب سے انخلاء آپریشن میں چھ ہزار مریکی فوجیوں سمیت ایک لاکھ 23 ہزار عام شہریوں کا انخلاء کیا گیا ہے ۔

بی بی سی اردو کے مطابق اکثر افغان جو ان ممالک کے لیے کام کرتے رہے تھے، انھیں باہر جانے کا موقع نہیں مل سکا،جیسے ہی امریکہ کا آخری طیارہ کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا، کابل ایئرپورٹ کے اطراف میں ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی ہے اور کچھ اطلاعات کے مطابق طالبان نے کابل کی گلیوں میں بھی جشن منایا۔

امریکی وزارتِ دفاع نےافغانستان چھوڑنے والے آخری امریکی فوجی کی تصویر جاری کر دی ، بتایا گیاکہ یہ میجر جنرل کرس ڈوناہو ہیں جو افغانستان سے روانہ ہونے والے آخری سی 17 طیارے میں سوار ہونے لگے ہیں۔

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a