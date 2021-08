پاکستان میں یومیہ کورونا ویکسین کا نیا ریکارڈ قائم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی )کے مطابق گزشتہ روز ملک میں 14 لاکھ 5 ہزار 352 افراد کو ویکسین لگائی گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔

این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں لگائی گئی ویکسین کی تعداد اب تک یومیہ لگائی جانے والی تعداد میں سے سب سے زیادہ ہے جبکہ اب تک ملک بھر میں پانچ کروڑ 51 لاکھ 78 ہزار 137 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔

This is the highest single day vaccine administration done across the country! Keep it up Pakistan ????????

دوسری جانب سربراہ این سی او سی اسد عمر نے اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ گزشتہ روز یومیہ ویکسی نیشن لگانے کا نیاریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور 14لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی،ابھی تک آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو لگو الیں۔

New daily vaccination rate record set yesterday with total vaccinations exceeding 1.4 million. With the expanded vaccine obligatory regime going into effect by September 1, now is the time to get vaccinated if you still have not been.