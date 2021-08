برطانوی وزیر کی بار میں ’طلاق‘ کی خوشی میں ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی

سکاٹ لینڈ (ویب ڈیسک) برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے معتمد ساتھی اور کابینہ کے رکن مائیکل گووف کی نائٹ کلب میں ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی سیاست دان مائیکل گووف نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کے لیے عدالت سے رجوع کرلیا ہے اور دونوں کے درمیان اگلے ماہ علیحدگی ہوجائے گی تاہم اس سے قبل ہی مائیکل گووف کو ایک نائٹ کلب میں خوشگوار موڈ میں ڈانس کرتے دیکھا گیا ہے۔

یہ منظر سکاٹ لینڈ کے نائٹ کلب بوہیمیا کی ہے جہاں وزیر موصوف بغیر انٹری فیس ادا کیے داخل ہوگئے اور پھر خوب ہلا گلا کیا اور موسیقی پر جھومتے رہے۔ اس دوران وہاں موجود شہری وزیر کے ہمراہ تصاویر بھی بنواتے رہے۔

???? | NEW: Michael Gove raving in an Aberdeen club

pic.twitter.com/aS1VVIBDve