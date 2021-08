روہت شرما کے آوٹ ہونے کے بعد کرکٹ کٹ پہن کر کریز پر آنے والے بھارتی فین کو سزا مل گئی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ ٹیم کے فین ڈینئل جاروس پر ہیڈنگلے کرکٹ گراونڈ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈینیئل جاروو کے نام مشہور بھارتی ٹیم کے فین نے تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران کٹ کر کے بیٹنگ کے لیے گراونڈ میں آ گئے تھے۔جس کے بعد گراونڈ میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں زبردستی گراونڈ سے نکالا۔ جاروس کی گراونڈ میں انٹری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہوئی۔

یارک شائر کرکٹ کلب کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سیکیورٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر جاروس کو بھاری جرمانہ اور کرکٹ گراونڈ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔اس سے قبل لارڈز کرکٹ گراونڈ میں برطانوی شہری نے سیکورٹی کی خلاف ورزی کی اور بھارتی کھلاڑی ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم کی کٹ پہن کر گراونڈ میں داخل ہو گیا تھا۔

