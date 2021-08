امریکی فوجی اپنے کتے افغانستان میں چھوڑ گئے 

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی فوج اپنے متعدد کتے کابل ائیرپورٹ پر چھوڑ گئی۔گزشتہ شب امریکی فوج نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ائیرپورٹ سے انخلا مکمل کیا اور یوں 20 سالہ طویل جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔امریکی فوج نے کابل ائیرپورٹ پر موجود ہیلی کاپٹرز اور دیگر فوجی سازو سامان کو ناکارہ کیا تاکہ وہ طالبان کے لیے قابل استعمال نہ رہیں۔

امریکی فوج سازو سامان کے علاوہ فوجی کتے بھی کابل ائیرپورٹ پر چھوڑ گئی ہے جس پر اسے جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔کابل ائیرپورٹ پر امریکی فوجی کتوں کی پنجروں میں بند تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔

امریکہ میں جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے امریکی حکومت پر الزام عائد کیا کہ انخلا کے دوران فوج کتوں کو دشمنوں کے ہاتھوں مرنے کیلئے کابل چھوڑ آئی ہے۔

I thought the defining image of the abject American surrender was of them fleeing Kabul in a Chinook, but I was wrong. This one, of them having fled and abandoned their service dogs will forever remain etched in memory.

Abandoned and left to die. Who is the real animal? WHO? pic.twitter.com/Nr6kuEfehp