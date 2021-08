امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان لیڈرشپ ملا عمر کی قبر پر پہنچ گئی 

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان کی اعلیٰ قیادت نے بانی امیر ملاعمر کی قبر پر حاضری دی۔سوشل میڈیا پر تصاویر زیر گردش ہیں جن کے حوالے سے کہا جارہا ہے کہ یہ تصاویر افغان صوبے زابل کی ہیں جہاں اعلیٰ طالبان قیادت ملا عمر کی قبر پر حاضری دینے جارہی ہے۔رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قافلے کی قیادت طالبان کے موجودہ امیر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے کی۔طالبان قیادت نے سابق امیر کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کی۔بعدازاں بانی امیر ملاعمر کی قبر پر اعلیٰ قیادت کی حاضری کی طالبان رہنما عبدالحمید حماسی نے تصدیق کی۔

#Taliban convoy under leadership of supreme leader Haibatullah Akhwand is on the way to the grave of the legendary leader and founder of #Taliban Mula Omar. It is first time that #Taliban will reveal grave of Mula Omar . pic.twitter.com/WQK5xoMgKA