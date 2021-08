ایشیائی نوبیل پرائز’ریمون میگ سائے سائے ایوارڈ‘ پاکستان کے ڈاکٹر امجد ثاقب کے نام ایشیائی نوبیل پرائز’ریمون میگ سائے سائے ایوارڈ‘ پاکستان کے ڈاکٹر امجد ثاقب ...

اسلام آباد (پ ر) ایشیائی نوبیل پرائزریمون میگ سائے سائے ایوارڈ برائے سنہ 2021ء بلا سود قرض فراہم کرنے والے ادارے اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کے نام کردیا گیا۔

’ریمون میگ سائے سائے ایوارڈ ‘سماجی خدمات کے حوالے سے براعظم ایشیاء کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔اسے ایشیاء کا نوبیل پرائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز معاشرے کی ترقی کے لیے غیر معمولی کردار ادا کرنے والی شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 1958میں فلپائن میں ہوا اور اپنی قدر ومنزلت کے اعتبار سے اسے نوبیل پرائز کا ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے۔

میگ سائے سائے فاؤنڈیشن فلپائن ہر سال ایشیاء کے 40 ممالک سے چار عظیم شخصیات کو اس ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ ماضی میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی چند نمایاں شخصیات میں مدر ٹریسا‘ دلائی لامہ اور نوبیل انعام حاصل کرنے والے ڈاکٹر محمد یونس شامل ہیں۔

رواں سال یہ اعزاز پاکستان کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر امجد ثاقب کو پیش کیا گیا ہے۔ میگ سائے سائے فاؤنڈیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ہم غربت کے خاتمے ‘ انسانی وقار کی بحالی اور بلاسود قرضوں کے ماڈل کی بنیاد رکھنے پر ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو اس ایوارڈ کی صورت میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔ان کی بے پایاں خدمات اور بے لوث قیادت ان کے بلند جذبوں اور غیر معمولی سوچ کی عکاس ہے۔

ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے اسے ’’اخوت ‘‘ سے منسلک پُر عزم افراد اور پاکستانی قوم کے نام منسوب کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ’’ اخوت‘‘ کی عظیم اسلامی روایات اور انسانی بھائی چارہ اورمواخات کے عالمگیر تصور کی فتح ہے۔ یہ اعزاز پاکستان کے عظیم لوگوں کے جذبہ ٔ ایثار اور عظمت ِ کردار کی دلیل بھی ہے۔ انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ ہم دنیا بھر سے غربت کا خاتمہ کیے بغیر دم نہیں لیں گے اور انشاءاللہ‘ بہت جلد غربت ‘ افلاس اور محرومی کا ذکر ایک بھولی ہوئی داستان کی طرح کیا جائے گا۔

ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتایا کہ اخوت کی بنیاد 2001 میں رکھی گئی تھی اور اس وقت یہ دنیا میں بلاسود قرضوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے تحت ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے جہاں ملک بھر کے مستحق طلباء و طالبات کو بلا فیس اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے گی۔ مختلف شعبہ ہائے فکر کے سرکردہ افراد نے ڈاکٹر امجد ثاقب کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی اعزاز ہے۔ یہ اعزاز ایک نئے افق کی نشاندہی کرتا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ‘اقوامِ عالم کی رہنمائی کرتے ہوئے غربت کے خاتمہ اور انسانی وقار کی بحالی کی ہر تحریک میں پیش پیش ہو گا۔

ڈاکٹر امجد ثاقب نے گورنمنٹ کالج لاہور ، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی اور اخوت کی بنیاد رکھنے سے قبل کچھ عرصہ سول سروس میں بھی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ انہیں اس سے قبل ملکہ ٔ برطانیہ کی طرف سے Point of Light Award ‘شواب فاؤنڈیشن اور ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے Entrepreneur of the year 2018 ، ابوظہبی اسلامک بینک اور تھامسن رائٹرز کی طرف سے 2014 کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور صدر ِ پاکستان کی طرف سے ستارۂ امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا جاچکا ہے۔