اسلام آباد میں بلی کو پھانسی دینے کا واقعہ جھوٹا نکلا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلی کو پھانسی دینے کا واقعہ جھوٹا نکلا جس کی تصدیق ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے کی ہے۔

انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں بلی کو پھانسی دینے کی واقعے کی شکایت جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ جس شخص نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی تھی اس نے اس حوالے سے غلط معلومات دیں۔ بلی کے مالک نے اپنا اعترافی بیان جمع کرادیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بلی کے گلی میں رسی نہیں باندھی گئی تھی بلکہ یہ اس کے گلے کا کالر تھا۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق بلی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ سوشل میڈیا پر ہونے والا واویلا بلاوجہ تھا، جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا ، انتظامیہ نے اس سے معافی مانگ لی ہے۔

Complaint regarding cat incident turned out to be fake after investigation. The person who shared the picture misguided. Owner of the cat also submitted statement that it was her collar. No torture found. All hype was for nothing. We have apologised to the person ????