'اخوت ' کے بانی  کو ایشیا کا اعلی ترین اعزاز ملنے پر وزیراعظم عمران خان کا ردعمل بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران نے 'اخوت' کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو ایشیا کا اعلی ترین 'رامن مگسیسے انعام' پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 'میرے علم میں لایا گیا ہے کہ اس سال ایشیاء کا اعلیٰ ترین ”رامن مگسیسے انعام“ ایک پاکستانی یعنی اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو عطا کیاگیاہے۔انہیں یہ اعزاز بہت مبارک! ان کا یہ کارنامہ ہمارے لئے باعثِ فخر ہے کہ ہم ریاستِ مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست کے قیام سے قریب تر ہورہے ہیں'۔

Have been told this year’s Ramon Magsaysay Award, Asia’s highest honour, has been given to a Pakistani, Dr. Amjad Saqib, Founder Akhuwat. Congratulations to him. We are proud of his achievement as we move forward in creating a welfare state based on Riasat e Madina Model.