عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کی سیلاب متاثرین کیلئے امداد الخدمت فاؤنڈیشن کو دینے کی اپیل

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے جمائما گولڈ سمتھ نے کہا کہ الخدمت پاکستان کے تمام سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی لنک دیا کہ ڈونیشن کیلئے یہاں کلک کریں ، جمائما نے ساتھ ہی الخدمت کے بنک اکاؤنٹ نمبر بھی دیئے جس میں شہری عطیات فراہم کر سکتے ہیں ۔

Alkhidmat is doing rescue and relief work in all of flood affected areas. Donate here, https://t.co/EQ32LVUlZp

Acc. Title: Al-Khidmat Foundation Pakistan

Bank Name: Meezan Bank

Acc#: 0214 0100861151

IBAN PK35 MEZN00 0214 0100861151

Swift Code MEZNPKKA#AlkhidmatFloodRelief