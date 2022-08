بین الاقوامی فوڈ ایجنسیوں نے بھارت سے فوڈ آئٹمز لانے کی اجازت مانگی ہے، مفتاح اسماعیل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ایک سے زائد بین الاقوامی فوڈ ایجنسیوں نے حکومت پاکستان نے رابطہ کیا ہے کہ ہم بھارت سے زمینی راستوں کے ذریعے فوڈ آئٹمز لانا چاہتے ہی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں پاکستان مسلم لیگ (ن )کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ

بھارت سے فوڈ آئٹمز لانے کی اجازت کیلئے ایک سے زائد عالمی ایجنسی نے حکومت سے رابطہ کیا ہے،سپلائی اور قلت کی صورتحال دیکھ کر حکومت اتحادیوں ، اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، حکومت سپلائی کی کمی کی بنیا د پر فوڈ آئٹمز منگوانے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گی۔

More than one international agency has approached the govt to allow them to bring food items from India through the land border. The govt will take the decision to allow imports or not based on supply shortage position, after consulting its coalition partners & key stakeholders