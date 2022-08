پاکستان ہماری لالچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے ,برطانوی رکن پارلیمنٹ سیلابی صورتحال پر پھٹ پڑیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ "کلاڈیا ویب "نے عالمی برادری کا ضمیر جھنجوڑتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہماری لالچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے کہا کہ پاکستان گرین ہاؤس عالمی اخراج کے صرف ایک فیصدحصے کا ذمہ دارہے مگر ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان سرفہرست 10 ممالک میں شامل ہے۔رکن پارلیمنٹ نےمزید کہا کہ قطب شمالی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں ہیں جن کی تعداد7 ہزار 253 گلیشئرز ہیں، تمام گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔

Pakistan has 7253 glaciers the most outside of the arctic polar region - they’re all reportedly melting fast.

Pakistan contributes less than 1% of greenhouse global emissions but is among the top 10 countries affected by climate change. Pakistan is paying the price for our greed