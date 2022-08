"خواجہ آصف پر رات 9 بجے کے بعد ٹویٹ کرنے پر پابندی لگائیں" فواد چوہدری نے نوازشریف سے مطالبہ کر دیا، لیکن کیوں؟ جانئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری نے نواز شریف سے لیگی رہنما خواجہ آصف کی ٹوئٹس پر پابندی لگانے کی درخواست کردی ہے۔

فواد چوہدری نے ٹوئٹر پر خواجہ آصف کی ویڈیو ٹوئٹ شیئر کرتے ہوئے نوازشریف کو مخاطب کیا اور کہا کہ ڈیئر نواز شریف، برائے مہربانی کچھ وجوہات کی بنا پر رات 9 بجے کے بعد خواجہ آصف کی ٹوئٹس پر پابندی لگائیں۔

Dear @NawazSharifMNS please impose ban khawaja sb tweets after 9 PM for reasons…. https://t.co/PWsI4Lcnaa