بھارتی کرکٹر شبھ من گل اور اداکارہ سارہ علی خان کے درمیان قربتیں؟ ڈنر ڈیٹ کی تصاویر بھی سامنے آگئیں

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی کرکٹر شبھ من گل اور بالی ووڈ اداکارہ سارہ علی خان کی ہوٹل میں ڈنر ڈیٹ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس سے ایک طرف ان دونوں کے باہم تعلق میں ہونے کی افواہ گردش کرنے لگی ہے اور دوسری طرف لوگوں نے سارہ کے نام کی وجہ سے بھی ایسی میمز پوسٹ کرنی شروع کر دی ہیں کہ جو صارفین کے لیے ہنسی کا سامان بن رہی ہیں۔

View this post on Instagram

انڈیا ٹائمز کے مطابق سارہ کے نام کی وجہ سے میمز بننے کا سبب یہ ہے کہ شبھ من گل اس سے قبل سچن ٹنڈولکر کی بیٹی ’سارہ ٹنڈولکر‘ کے ساتھ تعلق میں تھے۔ حالیہ ہفتوں میں ہی ان دونوں کا بریک اپ ہوا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر بھی ان فالو کر دیا ہے۔

سارہ ٹنڈولکر سے بریک اپ کے فوری بعد سارہ علی خان کے ساتھ تعلق کی افواہ پر لوگ اسے ’سارہ سے سارہ تک کا سفر‘ کہہ کر ٹھٹھہ لگا رہے ہیں۔ پرانجل شرما نامی ایک ٹوئٹر صارف نے لکھا ہے کہ ”شبھ من گل کو پودینے اور دھنیے میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔“

shubman gill confused between dhaniya and pudina : - pic.twitter.com/Sqc8Cmtm49

مونش ونجانی نامی صارف نے لکھا ہے کہ ”شبھ من گل زندگی میں کچھ ’سارا‘ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔باسط نامی صارف نے لکھا ہے کہ ”شبھ من گل نے خدا سے ’سارا‘ کچھ ہی مانگ لیا ہے۔“ نتن نامی شخص نے لکھا ہے کہ ”شبھ من گل کو ایک اور سارہ مل گئی۔“

Shubman Gill to God while asking for Sara ???????? pic.twitter.com/y9T0ZzszI1