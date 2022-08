پاک فوج نے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم دفاع و شہدا کی مرکزی تقریب ملتوی کر دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک فوج نے سیلاب متاثرین سے اظہاریکجہتی کے لیے 6 ستمبر کو یوم دفاع وشہدا کی جنرل ہیڈ کوارٹر (جی ایچ کیو) میں ہونے والی مرکزی تقریب ملتوی کردی ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیلاب متاثرین سے اظہاریکجہتی کے لیے جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کو ہونے والی مرکزی تقریب ملتوی کردی گئی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت جاری رکھیں گی۔

واضح رہے کہ 6 ستمبر کو ہر سال یوم دفاع و شہدا منایا جاتا ہے جس کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوتی ہے، مرکزی تقریب میں شہدا کے خاندان بھی شریک ہوتے ہیں۔

In solidarity with the flood affected people of Pakistan, central ceremony at GHQ to commemorate Defence & Martyrs Day on 6 September has been postponed.

Pakistan Armed Forces shall continue serving our brothers and sisters struck by unprecedented floods.