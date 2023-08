نیپال کے خلاف بابراعظم کی کارکردگی دیکھ کر بھارتی بھی دنگ رہ گئے، عرفان پٹھان اور بھارتی سپنر ایشون نے پیغام جاری کر دیا

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی نیپال کے خلاف شاندار اننگز کی بھارتی کرکٹرز بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔

بدھ کو ایشیا کپ 2023 کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے نیپال کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 238 رنز سے شکست دی، قومی ٹیم نےکپتان بابر اعظم اور افتخار احمد کی شاندار بیٹنگ کی بدولت نیپال کو 343 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔بابر اعظم نے نیپال کے خلاف ون ڈے کیریئر کی 19 ویں سنچری اسکور کی اور 151 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ افتخار احمد 71 گیندوں پر 109 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ناقابل شکست رہے۔جواب میں مہمان ٹیم 24 ویں اوور میں 104 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

پاکستان کی نیپال کے خلاف شاندار کارکردگی کی گونج سرحد پار بھی سنائی دی اور بھارتی کرکٹرز بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عرفان پٹھان نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ "بابر اعظم نے ایک بار پھر سنچری بناکر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جب رنز بنانے کی بات آتی ہے تو بابر اس میں مہارت رکھتے ہیں"۔

Babar Azam showcasing his brilliance once again with a superb ????! When it comes to scoring runs, he's in a league of his own. #AsiaCup23