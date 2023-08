جوہانسبرگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے وسطی علاقے میں عمارت کو آگ لگنے سے 70 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوگئے۔عالمی میڈیا کے مطابق ایک عمارت میں رات گئے آتشزدگی کے باعث کم سے کم 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 52 زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں زیادہ تر تارکینِ وطن مقیم تھے۔آگ مقامی وقت کے مطابق رات ڈیڑھ بجے لگی۔

حکام کا کہنا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ پانچ منزلہ عمارت میں آگ لگنے کی وجہ کیا تھی۔

#South_Africa- More than 70 dead in #Johannesburg as fire guts migrants' building



Key summary



*More than 70 people have died and more than 50 have been injured after a fire in South Africa's city of #Johannesburg



*The five-storey building in the city centre has been described… pic.twitter.com/Srg82WKtPF