نئے سال کے آغاز سے صرف ایک روز قبل ندا ڈار کو شاندار اعزاز مل گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر ندا ڈار نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی خصوصی کیپ وصول کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ٹوئٹر پر ندا ڈار کی دو تصاویر شیئر کیں ہیں جن میں وہ چیئرمین پی سی بی احسان مانی سے آئی سی سی ویمن ٹی20 کی ٹیم آف دی ایئر 2019 کی کیپ وصول کر رہی ہیں۔

Proud moment for all-rounder @CoolNidadar who on Tuesday received her ICC Women’s T20I Team of the Year 2019 cap.#BackOurGirls pic.twitter.com/nR6BkEzUsZ