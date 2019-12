اُونٹ کئی دن بعد اپنے مالک سے ملا تو دیکھتے ہی ایسا کام کردیا کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

جدہ(مانیٹرنگ ڈیسک) ایک شخص کئی دن تک اپنے اونٹوں کے ریوڑ سے دور رہا اور جب واپس آیا تو ریوڑ میں سے ایک اونٹ نے ایسا کام کر دیا کہ کسی نے دیکھا نہ سنا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یہ اونٹ دوڑ کر اپنے مالک کی طرف آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس متحیر کن واقعے کی ویڈیو سسانتا نندا نامی ایک صارف نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ نے اپنے مالک کی گردن کے گرد اپنی گردن لپیٹ رکھی ہوتی ہے۔

We only have

What we give????

Camel owner went absent from his herd for few days. On his return love showered on him by one of his camels is the purest love. pic.twitter.com/CYsZybRos3