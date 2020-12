ایبٹ آباد آپریشن میں امریکی فوجیوں کیساتھ موجود کتوں کی نسل کے 17 پلے بھارتی فوج میں شامل، مقامی نام بھی دے دیئے گئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت اور چین کی سرحد کی حفاظت پر مامور انڈو تبت بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کے کتوں پر مشتمل خصوصی K-9 ونگ میں بلجیئن نسل کے 17 کتے کے پِلوں کو بھرتی کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق رواں برس نومبر میں آئی ٹی بی پی میں پہلے سے موجود میلینوائس نسل سے تعلق رکھنے والے نر ’گالا‘ اور دو مادہ اولگا اور اولیشیا کے ہاں 17 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔

ہریانہ میں پیدا ہونے والے ان پلوں کو فوری طور پر آئی ٹی بی ٹی نے تحویل میں لے کر ان کی ٹریننگ شروع کردی تھی اور اب ان 17 پِلوں کو باضابطہ طور پر فورس میں شامل کرلیا گیا ہے۔

بھارت میں ان پلوں کو بھارتی نام دینے کی خصوصی تقریب بھی ہوئی اور یہ پہلا موقع ہے کہ کتوں کو مقامی نام دیے گئے ہیں اس سے قبل انہیں مغربی ناموں سے پکارا جاتا تھا۔

‘Naamkaran Ceremony’ of 17 ITBP K9s held at NTCD, ITBP BTC, Bhanu today. The ceremony was presided over by Dr Sudhakar Natrajan, DIG/ Vet., ITBP.#Himveers pic.twitter.com/rR3rrw8ygA