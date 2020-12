نئے سال کی آمد، آصفہ بھٹو زرداری نے عوام سے اپیل کردی

اسلام آباد(آئی این پی ) آصفہ بھٹو زرداری نے نئے سال کے موقع پر عوام سے ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے نئے سال کے جشن کے موقع پر عوام سے ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔

When the clock strikes midnight, don’t indulge in aerial firing! Your stray bullet could end an innocent life. Please don’t make your celebration a cause for grief for someone else. #CelebrateResponsibly