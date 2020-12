آسٹریلیا میں بھی سال نو کا آغاز شاندار آتش بازی کے ساتھ ہو گیا ،جشن کے مناظر براہ راست دیکھیں

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا میں بھی سال نو کا آغاز ہو گیا ،لوگوں نے 2021کو شاندار آتش بازی کر کے خوش آمدید کہا ۔نیوزی لینڈ کے پڑوسی ملک آسٹریلیا میں نصف شب پر سڈنی کے ساحل کے قریب ’ہاربر اینڈ اوپرا ہاوس‘ کے ارد گرد کا علاقہ اس وقت روشنیوں میں نہا گیا جب آتش بازی شروع ہوئی۔کورونا وائرس نے نئے سال کی آمد پر منائے جانے والے جشن کی خوشیاں ماندھ کر دی ہیں اور لوگوں کو کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا پڑ رہا ہے ۔آسٹریلیا میں شاندار آتش بازی کے مناظر یورو نیوز پر برہ راست دیکھیں ۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔

???? Happy New Year Australia! Sydney welcomes in 2021 with celebratory fireworks https://t.co/6T0Bsnva7L