قومی ٹیم کا ارطغرل غازی کون ہے؟اظہر علی نے بتادیا

ویلنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے کھلاڑی فواد عالم کو مشکلات کے باوجود سنچری کرنے پر ارطغرل غازی قرار دے دیا۔

اظہر علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد عالم اور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مرکزی کردار انگین التان کی تصویر شیئر کی ہے،ایک تصویر میں انگین التان گھوڑے پر بیٹھے جبکہ دوسری تصویر میں فواد عالم اپنی سنچری پر جشن مناتے ہوئے نظر آرہے ہیں,سابق کپتان نے فواد عالم کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ شیر دل فواد عالم باہمت اور پُرعزم شخصیت کے مالک ہیں۔

Heart of a lion what a knock from @iamfawadalam25 ????????????a lot of courage character and determination...@TheRealPCBMedia @TheRealPCB pic.twitter.com/54nZFsh6S1