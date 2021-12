علی زیدی پیپلزپارٹی پر برس پڑے، بڑا الزام عائد کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے کہا ہے کہ سندھ میں 20 ارب روپے کی گندم کھانے والے چوہوں سے چھٹکارے کا وقت آگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی مافیا، سیاسی جماعت کے لبادے میں سندھ پر قابض ہے، تب تک پاکستان ترقی نہیں کرسکتا۔ جب تک سندھ کے باسی اکٹھے ہوکر اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اس مافیا راج کو بھگتتے رہیں گے۔

Pakistan will not progress until this mafia called PPP rules Sindh under the guise of a political party.

I have a task on hand & unless all of us Sindhis join hands & rise for our rights we will continue to suffer.

High time to get rid of these mice!

Just FYI Rs20B = $112M pic.twitter.com/PXZMcQU7Be