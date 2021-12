گو(GO)کو کے پی کے میں ریٹیل آؤٹ لیٹ نیٹ ورک میں توسیع کی اجاز ت گو(GO)کو کے پی کے میں ریٹیل آؤٹ لیٹ نیٹ ورک میں توسیع کی اجاز ت

ملتان(پ ر)پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی آئل (بقیہ نمبر39صفحہ6پر)

مارکیٹنگ کمپنی گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ (GO) کو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے خیبر پختونخوامیں واقع ڈپو میں حال ہی میں مکمل ہونے والی 8,050MT کی اضافی پیٹرولیم اسٹوریج سہولت کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ کے پی کے میں کمپنی کے پیٹرول ذخیرہ کرنے کی کل گنجائش 9,600MT سے زیادہ ہوگئی ہے جو صوبے میں تمام اوایم سیز کے کل پیٹرول اسٹوریج کا 60 فیصد سے زائد ہے۔ یہ اہم سنگ میل GO کونہ صرف صوبہ کے پی کے میں اپنے ریٹیل نیٹ ورک کو 200 سے زیادہ ریٹیل آٹ لیٹس تک بڑھانے میں معاونت فراہم کرے گا بلکہ پورے پاکستان میں فیول کے مناسب ذخیرہ کو یقینی بنانے کے لیے GO کے عزم کو مزید تقویت بخشے گا۔ اس پیش رفت پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر، خالد ریاض نے کہااس توسیع کے ساتھ ہم کے پی کے کے لوگوں کی فیول کی ضروریات کو پورا کرنے اور ملک میں ا یک حقیقی قومی ادارے کے طور پر GO کو مضبوط بنانے کاارادہ رکھتے ہیں۔ بطور پاکستانی کمپنی ہمیں اس بات پرفخر ہے کہ ہم اپنے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک میں نئے مقامات کو شامل کریں گے،جو پہلے ہی پاکستان میں نجی شعبے میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ کمپنی کا اعلان کاروبار کی ترقی کے لئے اس کی شاندار کی حکمت عملی کا حصہ ہے جو GO کو ہر موسم اور ہر حالت میں چوبیس گھنٹے صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے قابل بنائے گا۔ کمپنی 900 سے زائد ریٹیل آٹ لیٹس چلاتی ہے جس میں ایم فائیو سکھر-ملتان موٹروے بھی شامل ہے جہاں ایگزیکٹو واش رومز کی سہولت موجود ہے۔

