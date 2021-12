دل کے اندر چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے! دل کے اندر چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے!

کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جے انڈریو آرمر، دل اور دماغ کی جدید تحقیق کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ان کا شمار اُن سائنس دانوں میں ہوتا ہے جنھوں نے طب کے میدان میں ایک نئے شعبے کی بنیا د رکھی۔ نیو رو کارڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ Neurocardiology Department جس کو انسانی دل کا اعصابی نظام Nervous System بھی کہا جاتا ہے۔ دل و دماغ کی تحقیق جو ڈاکٹر جے انڈریو آرمر نے کی ہے اُس پر کچھ عرض کرنے سے قبل قرآن مجیدکی چند آیات اور احادیث کی طرف آتا ہوں جو دل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا گیا: "ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں ہیں "۔ سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں فرمایا: "کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہو تے جو انہیں سمجھ دے سکتے"۔ سورۃ ق آیت نمبر 37 میں فرمایا: "اس میں عبرت کا سبق ہے ہر شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے"۔سورۃ الاسراء میں فرمایا آیت نمبر 36: "کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناََ آنکھ، کان اور دل سب ہی کی بازپرس ہونی ہے"۔ اسی طرح سورۃ البقرۃ آیت نمبر 10 میں فرمایا: "ان کے دلوں میں روگ ہے،چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کردیا ہے"۔ قرآن پاک میں دل کے بارے میں تقریباً 130 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ دماغ کی طرح انسانی دل بھی سوچتا، سمجھتا اور غوروفکر کرتا ہے……

اسی طرح بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں دل کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے، جیسے بخاری و مسلم کی روایت ہے، رحمتہ العالمینﷺ نے فرمایا کہ: "بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے"۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رحمتہ العالمین ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے کہ "اے دلوں کو پلٹ دینے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا"۔ ایک روایت میں ہے: "فتویٰ دل سے پوچھو"۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں موجودہے کہ "نماز کی صفوں میں آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہوجائیں گے"…… ان احا دیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو تی ہے کہ دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا ہی نہیں، بلکہ غوروفکر اور ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی کرنا بھی ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سے علماء ان ارشادات کی مختلف تاویلیں کرتے نظر آئیں گے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول گرامی ہے: " قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جاسکے گا" یعنی جیسے جیسے سائنسی علوم ترقی کریں گے تو اُن کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔

کینیڈین سائنس دان ڈاکٹر جے انڈریو آ رمر نے دل اور اعصابی نظام کے بارے ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے کہ دل میں ایک چھوٹا سا برین موجودہے۔"دل کے اندر چھوٹا سادماغ " A little Brain in the heart۔ اُس نے اپنی تحقیق میں یہ واضح کیاہے کہ انسانی دل کے اندر تقریباََ چالیس ہزار 40,000 اعصابی خلئے پائے جاتے ہیں اور یہ وہی خلئے ہیں جن سے دماغ معرض وجود میں آتا ہے۔ خلیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی اعصابی خلیوں سے مل کر بنتے ہیں اور دل کے یہ خلئے دماغ کی مدد کے بغیر کام کرسکتے ہیں۔ دل کے اندر پایا جانے والا دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور خود فیصلہ کرنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء حتیٰ کہ دماغ کو بھی جوابی ہدایات بھیجتا ہے۔ ڈاکٹر جے انڈریوآمر کی تحقیق نے یہ بھی واضح کیا کہ دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی یادداشت Short Term Memory کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اور دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

1970 ء کی دہائی میں امریکی ریاست اوہایو کے فیلس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے دو سائنس دانوں جان لیسی اور اس کی بیوی Beatrice Lacey نے بھی حیرت انگیز دریافت کی تھی "کہ انسان کے دماغ اور دل کے درمیان دوطرفہ رابطہ "Two-way communication between heart and the brain" ہوتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے دماغ کاکام حسیات سے معلومات لے کراُن کو یاد کرنا، تجزیہ کرنا، متعلقہ خانوں میں سٹور اور موازنہ کرنا ہے، جبکہ دل معلومات کی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتا اور نہ ہی عقل اور منطق کے زور پر چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس میں کو ئی شک نہیں کہ یہ وہی روشنی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن اور پیغمبر اسلامﷺ نے عطا کی تھی۔ یہ کہا جا سکتاہے کہ انسان نے ترقی کی جتنی منازل طے کی ہیں اور آج تک جتنی ایجادات ہو ئی ہیں، وہ دماغ کی ہی بدولت ہیں، جبکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار،روح کی پاکیزگی،طہارت،نفاست،لطافت اور تزکیہ دل کی مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز کتنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت دماغ کے لیے بہترین سوچوں کی غذا کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہیں ہم لوگ دن رات صرف اپنے دماغ میں کھو کر خود کا ضیاع تو نہیں کر رہے، موبائل فون، مختلف ایپس، سو شل میڈیا اور بے وجہ کی پریشانیاں کہیں ہم کو ہمارے دل و روح سے بہت دُور تو نہیں لے جارہیں!