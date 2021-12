نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی شاندار آتش بازی کے ساتھ 2022میں داخل ہو گیا 

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا میں بھی نئے سال کا آغاز ہو گیا ۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا

۔

تفصیل کے مطابق آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر پر نئے سال کی آمد کی خوشی میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ۔ اس موقع پر نئی سال کی خوشی منانے والے شہر میں آکر رنگا رنگ مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں رات 12بجتے ہیں آتش بازی کی گئی جس سے شہر جگمگا اٹھا ۔ نیوزی لینڈ میں کورونا وباءکے باعث امسال روایتی آتشبازی کا مظاہرہ نہ کیا گیا بلکہ رات کے 12 بجتے ہی آکلینڈ کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا ، جبکہ آسمان بھی مختلف رنگوں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ عوام کی بڑی تعداد لائٹ شو دیکھنے کیلئے موجود تھی۔

happy new years from australia besties ???? i hope 2022 is kind to us all ???????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/GfnSmDieTh