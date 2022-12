لمز یونیورسٹی، پاکستان میں سٹین ایبل ڈویلمپنٹ کےلئے کانفرنس ریسرچ، نئے آئیڈیا پر لیکچرز، تعلیم پر فوکس کرنےکی ہدایت لمز یونیورسٹی، پاکستان میں سٹین ایبل ڈویلمپنٹ کےلئے کانفرنس ریسرچ، نئے ...

ملتان(پ ر)لمز یونیورسٹی میں پاکستان میں سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ Pathways to Development: Equitable and Sustainable Growth in Pakistan کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس کے پہلے دن ممتاز ماہرین تعلیم، محققین، سوشل سائنٹسٹ، پریکٹیشنرز(بقیہ نمبر50صفحہ7پر )

، پالیسی سازوں اور سیاست دانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کا انعقاد چودھری نذر محمد ڈیپارٹمنٹ آف اکنامکس اور محبوب الحق ریسرچ سنٹر لمز، انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اینڈ اکنامک آلٹرنیٹوز (IDEAS)، یونیورسٹی آف سسیکس میں انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اسٹڈیز (IDS)، کنسورشیم فار ڈویلپمنٹ پالیسی ریسرچ (CDPR)، انٹرنیشنل گروتھ سینٹر، اور سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان نے مشترکہ طور پرکیا تھا۔ لمز کے ریکٹر، جناب شاہد حسین نے باضابطہ طور پر کانفرنس کاآغاز کیا اور ترقی کے لئے اقدامت کرنے میں پیش پیش رہنے پر یونیورسٹی کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ،علم کے متلاشی افرادکے لئے سیکھنے کا سازگار ماحول فراہم کرناہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ ریسرچ اور نئے آئیڈیازکے تبادلے میں اعلی تعلیم ایک بہت بڑا کردارادا کرسکتی ہے۔ اسی وجہ سے، ہمیں اس سال اس کانفرنس کی میزبانی کرنے پر فخر ہے۔ افتتاحی اجلاس میں انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اینڈ اکنامک آلٹرنیٹوز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرپرسن جناب معین افضل، سنٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان کے صدر اور سی ای اومسٹر معروف اے سید اور انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اسٹڈیز میں کلسٹر لیڈر اور ریسرچ فیلو کی محترمہ شندانا خان محمند نے بھی شرکت کی۔کانفرنس کے پہلے دن پاکستان کو ترقی اور برآمدات کے راستے پر ڈالنے کا موضوع زیر بحث رہا۔ پروگرام کا آغاز ماہرین پر مبنی ایک پینل ڈسکشن کے ساتھ ہوا، جن میں مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا، IDEAS کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ایڈوائزر مسٹر محسن خان، ڈپٹی گورنر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان مسٹر مرتضی سید اور سابق ڈین، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، قائد اعظم یونیورسٹی محترمہ عالیہ خان شامل تھ