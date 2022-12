شنیرا اکرم نے ڈیفنس میں ہونے والے ٹریفک حادثے کی شکایت پولیس کو لگادی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے سندھ پولیس کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی شکایت لگادی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شنیرا اکرم نے لکھا کہ" فیز 8 میں تین سے چار کم عمر بچے خطرناک طریقے سے گاڑی چلارہے ہیں اور ریس بھی لگاتے ہیں"۔شنیرا اکرم نے علاقے میں ہونے والے ایک روڈ حادثے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ "دو 14 سالہ بچوں نے ایک گاڑی کو ٹکر ماری جس میں موجود ماں اور بیٹی زخمی ہوگئے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والی ماں اور بیٹی اسپتال میں تشویش ناک حالت میں زیر علاج ہیں"۔

3-4 Cars of under age kids driving dangerously and racing in Phase 8. A mother and her daughter already in hospital critical when their car was hit head on by two 14 year olds driving! @DMCSindhPolice @DHAKarachiOfc @BoardClifton pic.twitter.com/Lv3chNuXUY