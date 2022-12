نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر نواز شریف نے پیغام جاری کردیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کردیا۔ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں نواز شریف نے کہا "پی ایم نریندر مودی کی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ پی ایم مودی اور ان کے خاندان کو اس المناک اور ناقابل تلافی نقصان پر ہماری طرف سے دلی تعزیت۔"

خیال رہے کہ نریندر مودی کی والدہ ہیرا بہن مودی کا گزشتہ روز انتقال ہوا تھا۔ ان کی عمر 99 برس تھی۔

Deeply saddened to hear about the passing away of PM Narendra Modi’s mother. Our heartfelt condolences to PM @narendramodi and his family on the tragic and irreparable loss. May she rest in peace.