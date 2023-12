بگ باس میں خاتون کنٹیسٹنٹ بے ہوش، سلمان خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بگ باس میں خاتون کنٹیسٹنٹ بے ہوش، سلمان خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے معروف ترین رئیلٹی پروگرام ”بگ باس“ کے سیزن 17 میں خاتون کے بے ہوش ہونے سے شو کے سلمان خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔

گزشتہ روز سلمان خان نے ”ویکنڈ کا وار“ کی میزبانی کی اور شو کے کنٹیسٹنٹ اور اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی اور ان پر دھوکے کا الزام عائد کرنے والی وائلڈ کارڈ انٹری اور سوشل میڈیا انفلوئنسر عائشہ خان سے بات چیت کی۔

سلمان خان نے عائشہ کو پھر سے منور کی محبت میں مبتلا ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور بگ باس میں ان کی انٹری کی وجہ شہرت کا حصول قرار دیا۔

#SalmanaKhan needs to know he is d host and should learn to communicate with contestants.. he goes overboard sometimes unnecessarily .. he did that with #KhanZaadi???? now with #AyeshaKhan Growup dude you are a 60 Year old man #Bigboss17 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/nLlsmN2IML — Leo18 (@Leo1846560830) December 30, 2023

سلمان خان سے منفی باتیں سننے کے بعد عائشہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نظر آئیں، روتے روتے ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کے وہ بے ہوش ہوگئیں۔

The way she is saying "mamma i am sorry i didn't come to this show for fame"

Yrr can't see her like this????

Only people with Anxiety issues can understand what she is going through right now ☹️????#AyeshaKhan #AnkitaLokhande #AnkuHolics #BiggBoss17 pic.twitter.com/xSYaHUBRqH — ????????HEER????????( ہیر) (@heer_3019) December 31, 2023

اس حادثے کو دیکھ کر تمام گھر والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی نظر آئیں اور وہ سب چیخ چیخ کر بگ باس سے میڈیکل روم کھولنے کی درخواست کرتے نظر آئے۔

بعد ازاں، عائشہ کو میڈیکل روم میں ڈاکٹر چیک کرنے آئے اور ساتھ ہی سلمان خان بھی میڈیکل روم میں پہنچ گئے۔سلمان نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا ’سر بلڈ پریشر بہت کم ہے، 46 آرہا ہے‘۔

ڈاکٹر کی بات سن کر سلمان خان کے چہرے کا رنگ فق ہوگیا اور وہ عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے، لیکن عائشہ روتے ہوئے کہتی رہیں کہ ’میں یہاں شہرت حاصل کرنے نہیں آئی تھی، سب نے میرا مذاق بنا دیا‘۔

اس کے بعد عائشہ کو میڈیکل روم سے ہسپتال لے جایا گیا، اور سلمان خان باگ باس کے لیونگ روم میں آگئے اور دیگر کنٹیسٹنٹ سے بات کرتے نظر آئے۔

I hate #SalmanKhan for this

Doctor clearly told that #AyeshaKhan has sever dp drop but still man is taunting her ????‍♀️

Where is humanity ????‍♀️????‍♀️

Mental health ☹️????????#AnkitaLokhande???? #AnkuHolics



pic.twitter.com/yqjKfa291R — ????????HEER????????( ہیر) (@heer_3019) December 30, 2023





سلمان خان نے کہا ’غلط ہوا ہے، آپ میں سے صرف انہیں لوگوں کو شو میں آنا چاہئے جو مضبوط اعصاب کے مالک ہوں۔ دیکھیے ان کی کیا حالت ہوگئی ہے۔ سب کی زندگی میں برا وقت آتا ہے لیکن اس کو صبر سے برداشت کرنا ہوتا ہے‘۔

سلمان خان نے یہ بھی بتایا کہ ’عائشہ کو اسپتال لے گئے ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے‘۔