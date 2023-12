سڈنی کی ٹوائے شاپ سے جو تحریک چلی وہ آخر آسٹریلیا کو ایک فیڈریشن بنانے پر آکر رُکی،1960ء تک آسٹریلیا خوشحال ملک کے طور پر اُبھرا سڈنی کی ٹوائے شاپ سے جو تحریک چلی وہ آخر آسٹریلیا کو ایک فیڈریشن بنانے پر آکر ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:6

Hanery the Father of Federation

سڈنی کی ٹوائے شاپ سے جو تحریک چلی وہ آخر آسٹریلیا کو ایک فیڈریشن بنانے پر آکر رُکی۔ کیونکہ اُس نے 1889ء میں ایک سکول آف آرٹس میں یہ فیڈریشن کا آئیڈیا پیش کیا۔

بیسیویں صدی کے شروع تک N.S.W, Victoria, Tasmania, Western Australia, South Australia and Queens land were all seperate British Settlments and actively distrusted each other.

1898ء میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے21 سال سے اُوپرمردوں سے پو چھا گیا کہ وہ فیڈریشن کے حق میں ہیں یا نہیں ساؤتھ آسٹریلیامیں عورتوں کو بھی یہ حق دیا گیا۔ ہر سٹیٹ میں میجورٹی نے اِسے سپورٹ کیا۔ N.S.W میں یہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ ایک سال بعد پھر ریفرنڈم ہوا تو سب جگہ سے Yes ہوگیا۔

اِس طرح Common Wealth of Australia came into existance on New Years's day in 1901 in Centennial Park Sydney.

New federation introduced restriction act which outlined in effective mechanism or creating a white Australia.

1901-1950ء

1912ء میں آسٹریلیا کی لیبر پارٹی کے Spelling ہی بدل ڈالے اسے Labor لکھنے لگے۔ ورلڈ وار ٹوکے بعد کئی مُلکوں کی اقتصادی حالت تباہ ہوگئی۔ آسٹریلیا کی حالت اچھّی تھی لیکن مزید انفرادی فورس درکار تھی۔ لہٰذا پھر نعرہ بن گیا۔

Populate or Perish

پھر امیگریشن پالیسی نرم کر دی گئی۔ ریل اور روڈ سسٹم کو جاری کیا تو اِس طرح تمام یونٹس کا آپس میں ریل روڈ سے رابطہ بحال ہوگیا۔

211 سال تک برطانیہ کی سرپرستی کے بعد جب ریفرینڈم کی گئی تو 55% نے برطانیہ کے ماتحت ہی رہنے کا کہا۔

1960ء تک آسٹریلیا ایک خوشحال ملک کے طور پر اُبھرا۔ لیکن اُس نے اپنے بڑوں کو بھلائے رکھّا Aboriginal(مقامی لوگ) اپنے ہی ملک میں اجنبی بنے رہے۔ اُن کی زمینیں چھین لی گئیں۔ اُن کی شناخت نہ چھوڑی اور یہاں تک کہ اُن کے بچّے بھی چھینے گئے۔

کئی سالوں کے انتظار کے بعد آخر 2008ء میں Kelvin Rudd پرائم منسٹر آف آسٹریلیا نے گوروں کی طرف سے Aboriginals پر کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگی۔ اور یہ دن اب Sorry Day کے طور پر منایا جاتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد 6-1/2 ملین لوگ نقل مکانی کر کے یہاں آئے۔ اب بھی برطانیہ کا پہلا نمبر ہے۔ نیوزی لینڈ کا دوسرا، چین کا تیسرا، اس کے بعد انڈیا، اٹلی، ویتنام، فلپائن، ساؤتھ افریقہ، ملائشیا، جرمنی اور دوسرے متعدّد ممالک شامل ہیں۔ (جاری ہے)

