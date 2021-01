ویزا کا مشرق وسطیٰ،شمالی افریقہ میں ای کامرس سمٹ کا انعقاد ویزا کا مشرق وسطیٰ،شمالی افریقہ میں ای کامرس سمٹ کا انعقاد

لاہور(پ ر)عالمی وباء شروع ہونے کے وقت سے ڈیجیٹل کامرس کی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے،ڈیجیٹل پیمنٹس میں عالمی لیڈرVisa نے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ(MENA) کے لیے اپنی ای کامرس سمٹ کے تیسرے ایڈیشن کی میزبانی کی۔ "Thriving in the New Normal" کے تھیم کے تحت ہونے والے اس ایونٹ نے دبئی اکانومی(Dubai DED) اور سعودی وزارت خزانہ،کمرشل بینک آف قطر جیسے بینکوں اور دراز(علی بابا گروپ)،Azadea گروپ،Noon and Kidzapp اور پیمنٹ پرووائیڈرز سمیت بزنسزکو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ ڈیجیٹل کامرس کو مزید آگے بڑھانے اور نیو نارمل میں بزنسز کو فروغ حاصل کرنے میں مدد دی جائے۔MENA کے علاقے کا ای کامرس سیکٹر اسمارٹ فون اور انٹر نیٹ کے زیادہ استعمال کے باعث COVID-19 سے پہلے دوسرے علاقوں سے آگے اور 15-20% کی خاطر خواہ افزائش دیکھ رہا تھا،کیونکہ کنزیومرزاس وبا ء کی وجہ سے راتوں رات آن لائن منتقل ہو گئے تھے۔اس لیے اس سیکٹر میں صرف چھ ماہ کے دوران تقریباً چھہ سال کی ڈیجیٹل ترقی ہوئی۔ Visa کی کنزیومر سیکیورٹی اسٹڈی کے مطابق وباء کے پھیلنے کے بعد تقریباً نصف(49%) پاکستانیوں نے کیش آن ڈلیوری کی بجائے کارڈ سے ادائیگی کا آپشن اختیار کیا۔شرکاء کے ساتھ پینل کی شکل میں مکالمہ،پریزنٹیشنز اور سوال جواب کے دوران مندوبین نےMENA کے علاقے میں ای کامرس کے مستقبل کے رجحانات اور کاروبار کی بحالی اور قومی معیشتوں میں مستقبل کی افزائش کے بارے میں اپنی پیش گوئیاں شیئر کیں۔

پینل کی شکل میں مکالمے نے مربوط تجارت کے بڑے دھارے میں ظہوراور اس اہم توازن کو اجاگر کیا جس کی ریٹیلرز کو ای کامرس اور کامرسIRL (ان ریئل لائف) کے درمیان حتمی کسٹمر تجربہ ڈلیور کرنے کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت ہو گی۔Visa کی Back to Business Holiday Study in 2020 میں یہ بات سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات میں جن کنزیومرز سے پوچھا گیا ان میں سے45% خریداری آن لائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

جبکہ34%زیادہ تر خریداری اسٹورزیاIRL میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔پینل کے شرکا نے نئے بلا خلل انٹیگریشنز کے بارے میں اپنے اپنے تجربات بتائے،مرچنٹسcurbside پک اپس جیسی نئی آفرنگز اور متبادل کانٹیکٹ لیس ڈلیوری آپشنزمتعارف کر اسکتے ہیں۔امید ہے کہ پوائنٹ آف سیل پیمنٹس اور فنانسنگ پلیٹ فارمز میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی تاکہ ڈیجیٹل فرسٹ آپشنزکے ترجیحی آپشن بننے کو یقینی بنایا جا سکے اور2021 میں ان سیکٹرز میں اُن modes کے ساتھ جو زبردست صلاحیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور خاص طور پر اِن پرسن ٹرانزیکشنز پر انحصار کرتے ہیں ڈیجیٹل والٹس کا استعمال بھی ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے۔Visa میں MENA ہیڈ آف مرچنٹ سیلز اینڈ ایکوائرنگ، مدُھر مہرا نے کہا کہ " 2020 کا بیشتر عرصہ reactive mode میں گزرا،ای کامرس کے لیے نتیجہ کے طور پر ترجیح دیرپا ہے، تیزی پکڑنے اور نئی ٹیکنالوجیز اور ایجادات تلاش جاری رکھنے کے لیے2121 میں مرچنٹ کمیونٹی اور مالیاتی اداروں کے لیڈرز ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں تاکہ وہ اپنے کسٹمرز کی مدد کر سکیں۔اب خاص طور سے چھوٹے کاروباروں کے پاس نہ صرف جلد بحالی بلکہ نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے مستقبل میں افزائش کی خاطر اپنے بزنس کی ڈیجیٹل موجودگی کو وسیع کرنے اور اپنی رسائی اور سیلز کو پھیلانے کا موقع ہے۔ہماری اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جن مرچنٹس نے2020 میں ای کامرس کو اختیار کیا یا ڈیجیٹل پیمنٹس سلوشنز میں سرمایہ کاری کی،وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بہتر طور پر بقاء کے قابل رہے،جنھوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ہم Visa کی مہارت،متنوع ڈیجیٹل سلوشنز اور اینلیٹکس پر سبقت رکھتے ہوئے انڈسٹری کی مدد کرتے ہیں تاکہ انڈسٹری کنزیومرز کے رویہ اور توقعات کو سمجھ سکے۔اپنے ماہرین کے پینل سے تعاون کرتے ہوئے ہم نئے تجارتی مواقع کھولنے اورlow-touch سلوشنز وضع کرنے کے لیے بزنسز کے لیے تعاون پر مبنی ایک ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں "۔