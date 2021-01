سمندر کی طاقتور لہر نے بحری جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کردیا، ویڈیو سامنے آگئی

انقرہ (ویب ڈیسک)ترکی کے ساحل کے قریب سمندر میں طاقتور لہر نے بحری جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کردیا۔

16 جنوری کو بحری جہاز ترکی کے سمندر میں حادثے کا شکار ہوگیا تھا جس میں یوکرینی عملے کے تین افراد ڈوب کر ہلاک ہوگئے جبکہ باقی کو بچا لیا گیا تھا۔اس جہاز کی ویڈیو ترکی کی میری ٹائم اتھارٹی نے جہاز میں لگے کیمرے کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے طاقتور لہر نے بحری جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کردیا، دونوں حصے واضح طور پرا لگ حرکت کرتے دیکھے جاسکتے ہیں۔

Two weeks ago a Russian registration cargo ship with Russian speaking crew broke in half in the middle of the Black Sea near Turkish coast

13 members of the crew only6 were rescued, captain who speaks radio - died

This video shows how it happened

This is how it happed

12 members pic.twitter.com/lalkfhZQtp