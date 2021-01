والدہ کی وفات پر اداکار شان شاہد نے انتہائی جذباتی پیغام جاری کردیا

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ نیلو بیگم کے بیٹے اداکار شان شاہد نے سوشل میڈیا پر اپنی مرحومہ والدہ کے لیے جذباتی پیغام جاری کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شان شاہد نے اپنی مرحومہ والدہ کے ہمراہ ماضی کی اپنی یادگار تصویر شیئر کی۔

I don’t know what to write as words have become empty .. just like the world without her is so meaning less.. my success and my failures both need her.the only hope that is still alive is to meet her one day beyond the boundaries of life..love you forever. ????????ALLAH apkay saath ho. pic.twitter.com/lgeV8UJdgY