جنوبی افریقہ کیخلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان ، ٹیم میں شامل نہ ہونے پر محمد حفیظ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان کر دیاہے جس میں سینئر پلیئر محمد حفیظ سمیت سات کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیا گیاہے جبکہ دو نئے کھلاڑی شامل کئے گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف سکواڈ کا حصہ نہ بننے پر قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے اپنے احساسات کا اظہار کر دیاہے جس میں انہوں نے سکواڈ کی تصویر جاری کی اور ساتھ لکھا کہ ” بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ۔“

یاد رہے کہ قومی ٹیم میں حسن علی اور محمد نواز کی واپسی ہوئی ہے جبکہ حفیظ سمیت سات کرکٹرز کو ڈراپ کر دیا گیاہے ، زاہد محمود اور دانش عزیز کو پہلی مرتبہ سکواڈ کا حصہ بنا لیاہے ۔

قومی ٹیم کی قیادت بابراعظم کریں گے جبکہ عامر یامین ، احمد بٹ، آصف علی ، دانیش عزیز ، فہیم اشرف، حیدر علی ،حارث روف ، حسن علی، حسین طلعت ، افتخار احمد ، خوشدل شاہ، محمد حسنین ، محمد نواز ، محمد رضوان ، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی ، عثمان قادر ، ظفر گوہر ، زاہد محمود شامل ہیں۔

إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٢:١٥٣

“Indeed ALLAH is with the patient” pic.twitter.com/ff1VLMpmwv