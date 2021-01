گوادر(ڈیلی پاکستان آن لائن )گوادر کے علاقہ میں بننے والےکرکٹ گراؤنڈ کے اسوقت دنیا بھر میں چرچے ہیں،کرکٹ کی معروف ویب سائٹ نے اسے دنیا کا خوبصورٹ سٹیڈیم قرار دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب ٹویٹر پر کرک انفو کی جانب سے گوادر کرکٹ گراؤنڈ کی ایک تصویر شئیر کی گئی ہے جس کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ وینیو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوسکتے۔

کرک انفو کے ساتھ ساتھ معروف میزبان فخر عالم کی جانب سے بھی گوادر کرکٹ گراؤنڈ کی خوبصورتی کو بھی سراہا گیا ہے۔فخر عالم کا کہنا تھا کہ میں یہاں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا ،اس گراونڈ کی پچ بہت اچھی ہے،مگر یہاں کے مناظر بھی بہت خوبصورت ہے،انہوں نےاپنی ٹویٹ میں گوادر کے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے۔

I actually got to play cricket at the Gawadar Cricket stadium...it’s a nice true pitch...great for batting...but the scenes are just so so spectacular...come to Gawadar and come play cricket with the locals...they are really good. #Balochistan #Pakistan #PakistanZindabad #cricket pic.twitter.com/1YQovyugMq