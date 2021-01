خیبرپختونخوا نے ایک اور ٹرافی اپنے نام کرلی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کپ کے فائنل میں خیبر پختونخوا نے سینٹرل پنجاب کو سات وکٹوں سے شکست دے کرٹرافی اپنے نام کرلی،خیبرپختونخوا کی ٹیم نے 240 رنز کا ہدف 37 ویں اوور میں حاصل کرلیا،واضح رہے کہ قومی ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے تینوں فارمیٹ کے کی فاتح خیبرپختونخوا رہی ہے۔

خیبرپختونخوا نے240 رنز کا ٹارگٹ باآسانی تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا،خیبرپختونخوا کی جانب سے صاحبزادہ فرحان احمد نے 103،عامر عظمت نے 45 اور افتخار احمد نے 40 رنز بنائے۔صاحبزادہ فرحان احمد نے سیمی فائنل میں بھی شاندار سینچری سکور کی تھی۔

قبل ازیں اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فائنل میں خیبرپختونخوا کے کپتان خالد عثمان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔سینٹرل پنجاب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے239 رنز سکور کئیے۔سینٹرل پنجاب کی ٹیم مقررہ 50 اوورز بھی نہ کھیل سکی اور پوری ٹیم 47 ویں اوور میں پویلین واپس لوٹ گئی۔سینٹرل پنجاب کی جانب سے اوپنر طیب طاہرنے 67، قاسم اکرم نے 50 اور رضا علی ڈار نے 48 رنز بنائے۔خیبر پختونخوا کی طرف سے آصف آفریدی نے 39 رنز کے عوض 5 اور محمد عمران نے 42 رنز دے کر 3 وکٹیں اپنے نام کیں۔

آصف آفریدی کو شاندار باؤلنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

