اپنے برادر ملک کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیارہیں:چینی سفیر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا ہے کہ ہم اپنے برادر ملک پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں چینی سفیر نےکہا کہ خوشی ہوئی ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے کورونا ویکسین جہاز میں لوڈ کر دی گئی ہے، ہم اپنے برادر ملک کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فخر ہے کہ چین پاکستان کو کورونا ویکسین فراہم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔

We are ready for our iron brother! Happy to learn that the Chinese Government donated vaccines have been loaded to the special plane sent by Pakistan. Proud to be the first country to contribute to the vaccination plan of Pakistan. @Asad_Umar @SMQureshiPTI https://t.co/I5OEn6fHHo