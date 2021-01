کراچی والوں کی مہمان نوازی سے جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی خوش

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے کراچی کے لوگوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی کراچی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ کے آفیشل اکاونٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کراچی کے شہریوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے،ٹویٹ میں جنوبی افریقہ کے ٹیسٹ سکواڈ کی تصویر بھی پوسٹ کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ کراچی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو سات وکٹوں سے شکست دیدی تھی،دونوں ٹیموں کے درمیاں دوسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں چار فروری سے شروع ہوگا۔دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔

Thank you Karachi for the warm welcome and wonderful stay. We hope to see you again soon. #ProteasInPakistan #PAKvSA

