قومی اسمبلی میں اپنی ہی جماعت پر تنقید کرنے والے پی ٹی آئی کے نور عالم خان نے ایک اور ٹویٹ داغ دیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے ایک بار پھر تنقید بھرا ٹویٹ داغ دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں نور عالم خان نے لکھا کہ پہلی تین قطاروں میں بیٹھے افراد کو جواب دینا ہوگا۔

نور عالم خان نے ٹویٹ میں ایک تصویر بھی پوسٹ کی جس میں ایک شخص دونوں ہاتھوں میں نوٹوں سے بھرے بیگ لئے اپنی قبر میں جا رہا ہے مگر فرشتہ اسے بیگ ایک طرف رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے ۔

For the front3rows you will be asked pic.twitter.com/wCyJiqVyej