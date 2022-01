’چیئر لیڈرز کی ضرورت نہیں‘ گراؤنڈ میں نوجوان کی پی ایس ایل ترانے پر ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے ساتویں ایڈیشن کا پہلا مرحلہ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جاری ہے جہاں شائقین کو روزشاندار مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران گراؤنڈ میں نوجوان کی جانب سے پی ایس ایل کے ترانے پر ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

