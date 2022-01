ملالہ یوسفزئی کا دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین کا  دورہ، شوہر کو شکست دیدی

دبئی (ویب ڈیسک) نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی نے شوہر عصر ملک اور فیملی کے ہمراہ دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے شوہر عصر ملک کے ساتھ گیم بھی کھیلا اور انہیں شکست بھی دی۔

ملالہ نے حال ہی میں دبئی ایکسپو 2020 میں ’پاکستان کا پوشیدہ خزانہ‘ کے تھیم پر مبنی پویلین اور خواتین کے پویلین کا دورہ کیا جس کی تصاویر ملالہ کی جانب سے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی گئیں، اسی دوران ملالہ نے اپنے شوہر عصر ملک کے ساتھ ایک گیم بھی کھیلا جس میں اُنہوں نے شوہر کو شکست دی۔

ملالہ نے شوہر عصر ملک کو ٹک ٹیک ٹو میں شکست دی، تصاویر میں عصر ملک کو ملالہ کے آگے ہاتھ جوڑتے جھک کر ہنستے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے جبکہ وہاں موجود گلوکار شہزاد رائے بھی مسکرا رہے ہیں۔

My family and I attended @Expo2020Pak and saw exhibits celebrating Pakistan's culture, faith, landscapes and people. I hope everyone who visits will be inspired to learn more about our beautiful country.

????: @mahwashr pic.twitter.com/otmIMTHqM8