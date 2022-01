مسلسل تیسری شکست پر کراچی کنگز کا آفیشل ترانہ گانے والے عاصم اظہر کا رد عمل بھی سامنے آگیا

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ سیزن 7 میں کراچی کنگز کو مسلسل تین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ، ایسے میں کراچی کنگز کا آفیشل ترانہ گانے والے عاصم اظہر کا رد عمل بھی سامنے آگیا ہے ۔

عاصم اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ لاہور قلندرز نے بہت اچھی پرفامنس دکھائی ۔ کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کو اب کچھ بڑا کر دکھانے کی ضرورت ہے ، یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ۔ تب تک ترانے سے محظوظ ہوں۔

Well played Lahore ???????? Karachi players need to step up big time! it’s difficult but not impossible. Tab tak anthem enjoy karo ????