بریٹ لی بھی بابر اعظم کے گن گانے لگے، بڑی بات کہہ دی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے لیجنڈری فاسٹ باؤلر نے بابراعظم کے کور ڈرائیو کو سب سے بہترین شاٹ قرار دیا ہے۔

سابق قومی فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے بریٹ لی سے اپنی گفتگو کا ایک کلپ شیئر کیا ہے جس میں بریٹ لی کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کی بیٹنگ تکنیک بہت بہترین ہے،انکا کور ڈرائیو اس وقت دن میں سب سے بہترین ہے۔

My fellow speedster @BrettLee_58 about @babarazam258 .

This & more, coming soon. pic.twitter.com/5IHnrizRlY